POL-WL: Pressemitteilung der PI Harburg für den Zeitraum Freitag, 18.07.2025, 12 Uhr bis Sonntag, 20.07.2025, 12 Uhr

Buchholz (ots)

Unbekannte treten gemeinschaftlich auf Opfer ein

Am Freitag, um 20:51 Uhr, wurde eine 23-jährige Person durch drei männliche, bisher unbekannte Täter in der Schützenstraße verfolgt und zu Boden gebracht. Am Boden wurde auf das Opfer eingeschlagen und -getreten, wodurch dieses in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Die Tat wurde durch mehrere Zeugen beobachtet und teilweise gefilmt. Die Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Buchholz unter der Telefonnummer 04181/2850 zu melden.

Buchholz - Zechpreller wollte die Polizei kennenlernen

In einem Café in der Buchholzer Innenstadt verzehrte eine Person Kaffee und Kuchen und wollte anschließend den fälligen Betrag nicht bezahlen. Durch die Security des Einkaufszentrums konnte die Person festgehalten und die Polizei informiert werden. Als Grund nannte die Person, dass sie Aktivist sei und die Polizei kennenlernen wollte. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Zudem erhielt die Person ein Hausverbot.

Tostedt - Hausfriedensbruch am Baggersee Todtglüsingen

In der Nacht von Freitag auf Samstag hielten sich zwei 20-Jährige und eine 24-Jährige auf dem Gelände des Baggersees Todtglüsingen auf, tranken Alkohol und machten ein Lagerfeuer. Gegen alle drei Personen wurde eine Strafanzeige bezüglich Hausfrieden eingeleitet.

Buchholz - Betrugsanzeigen

Über das Wochenende wurden auf der Dienststelle in Buchholz mehrere Betrugsanzeigen erstattet. Die Geschädigten stellten bei einer Internetverkaufsplattform Gegenstände ein. Im Verkaufsverlauf erhielten sie eine gefälschte Mail der Verkaufsplattform mit einem Link. Dieser führte sie auf eine gefälschte Seite eines Online-Bezahldienstleisters, wo sie ihre Zugangsdaten eingaben. Diese Daten wurden anschließend für illegale Abbuchungen genutzt. Die Polizei warnt eindringlich davor, Links in Mails zu nutzen und anschließend Logindaten auf täuschend echt aussehenden Interseiten zu verwenden.

Buchholz - Kind im Auto gelassen

Am Samstagnachmittag wurde auf dem Schotterparkplatz am Buchholzer Bahnhof durch einen aufmerksamen Zeugen ein 3-jähriges, schwitzendes Kind in einem PKW mitgeteilt. Der verschlossene PKW stand mit leicht geöffneter Beifahrerscheibe bei einer Außentemperatur von 27 Grad Celsius in der prallen Sonne. Aufgrund der Meldung und der Schilderungen vor Ort konnte davon ausgegangen werden, dass das Kind seit mindestens 20 Minuten im Fahrzeug war. Kurz dem Einschlagen der Scheibe, erschien die Mutter, öffnete das Auto und holte ihr Kind heraus. Das Kind war stark verschwitzt und durstig. Die Mutter wurde deutlich auf die Gefahren einer solchen Situation hingewiesen. Ein Strafverfahren gegen sie wurde eingeleitet.

Tostedt - Sachbeschädigung, versuchte Körperverletzung, Suizidversuch und Tätlicher Angriff auf Rettungskräfte

Durch einen amtsbekannten 24-Jähringen wurde eine Unterkunft in der Todtglüsinger Straße aufgesucht. Dort suchte er zielgerichtet Streit mit einer Person und versuchte diese zu schlagen, was durch Zeugen verhindert werden konnte. Da das Opfer sich in einen Container zurückzog, versuchte der Beschuldigte gewaltsam in diesen zu gelangen. Dazu beschädigte er den Außenrolladen und schlug eine Scheibe ein. Nach dem Eintreffen der Polizeibeamten legte sich die Person auf den Boden, sprang jedoch im nächsten Moment wieder hoch und rannte in Richtung der B75, um sich vor ein Fahrzeug zu werfen. Dies konnte durch den schnellen Zugriff eines Polizeibeamten verhindert werden. Aufgrund der Handlung, den geäußerten Suizidgedanken und den starken Stimmungsschwankungen wurde der Beschuldigte durch einen Rettungswagen zur Dienststelle zwecks Prüfung einer Einweisung durch einen Arzt und Ordnungsbeamten transportiert. Dabei trat er nach einer Rettungsanitäterin und verletzte diese. Der Beschuldigte wurde letztlich in die Psychiatrische Klinik Lüneburg eingewiesen.

Seevetal - Tödlicher Badeunfall

Am Sonntag, gegen 03:30 Uhr, kam es im Maschener Moorsee zu einem nächtlichen Badeunfall. Nachdem ein 37-Jähriger mit seinem Bekannten am Seeufer alkoholische Getränke konsumiert hatte, entschloss er sich im See baden zu gehen. Vor den Augen seines am Ufer wartenden Bekannten ging der 37-Jährige plötzlich unter. Die alarmierten Rettungskräfte der Feuerwehr konnten den Verunglückten unter Einsatz eines Bootes nach kurzer Zeit bergen. Unter den laufenden Reanimationsmaßnahmen wurde der Verunglückte einem Krankenhaus zugeführt, wo er kurz darauf verstarb.

A 39 Abfahrt Winsen (West) - Unfall an der Baustellenampel

Am Freitagtagmittag, gegen 13:50 Uhr, kommt es an der Abfahrt Winsen-West der A39 zu einem Verkehrsunfall. Die Beteiligten standen nebeneinander an der rotzeigenden Lichtzei-chenanlage. Beim Losfahren scherte der Anhänger, welcher hinter dem schwarzen Kombi hing, soweit auf die linke Spur aus, dass der Pkw der Geschädigten touchiert und beschädigt wurde. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Winsen (Luhe) unter der Telefonnummer 04171/7960 zu melden.

A7 - Modellflugzeugteile auf Autobahn verloren Am Freitag, gegen 16 Uhr, verlor ein Verkehrsteilnehmer diverse Modellflugzeugteile im Maschener Kreuz auf der A7 in Fahrtrichtung Hamburg. Die Polizei bittet Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zum Eigentümer bzw. dem verursachenden Fahrzeug machen können, sich zu melden. Auch der/die Eigentümer/in selbst wird gebeten, sich beim Autobahnpolizeikommissariat Maschen unter der Telefonnummer 04105/620200 zu melden.

A 1 - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Sonntagmorgen kam es zu einem Verkehrsunfall auf der A1 in Fahrtrichtung Bremen. Der 33-jährige Unfallbeteiligte entfernte sich zunächst unerlaubt vom Unfallort. Hierbei wird er jedoch durch andere Verkehrsteilnehmer beobachtet und konnte im Anschluss durch die Polizei angehalten und kontrolliert werden. Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung durch Alkohol. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und die Weiter-fahrt untersagt.

