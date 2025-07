POL-WL: Betrunken im Straßengraben gelandet

Jesteburg (ots) - Einbruch in Kiosk Unbekannte brachen in der Nacht zu Donnerstag in einen Kiosk in der Straße Am alten Moor ein. Dazu zerstörten die Täter auf unbekannte Weise eine Fensterscheibe und gelangten so in das Objekt. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen eine geringe Menge Bargeld. Der entstandene Sachschaden dürfte deutlich höher sein. Meckelfeld ...

