Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemeldung der PI Harburg für den Zeitraum von Freitag, 25.07.2025, 12:00 Uhr bis Sonntag, 27.07.2025, 12:00 Uhr

LK Harburg (ots)

Seevetal OT Hittfeld - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Samstagvormittag, gegen 11:30 Uhr, kam es an der Einmündung "Am Göhlenbach"/"Bahnhofstraße" zu einem Verkehrsunfall zwischen einem schwarzen Pkw und einer 44-jährigen Radfahrerin. Die Radfahrerin befuhr die Bahnhofstraße in Richtung "Am Göhlenbach", als ihr aus der Straße "Am Göhlenbach" der schwarze Pkw entgegenkam und unvermittelt nach links in die Bahnhofstraße abbog. Um eine Kollision zu vermeiden, bremste die Radfahrerin abrupt ab und rutschte mit ihrem Hinterrad so stark weg, dass sie seitlich gegen die Beifahrerseite des schwarzen Pkw stürzte. Während der Autofahrer seine Fahrt unbeirrt fortsetzte, wurde die Radfahrerin durch den Sturz leicht verletzt.

Zwei Zeugen kamen der gestürzten Radfahrerin zu Hilfe- die Personalien sind jedoch unbekannt.

Zeugenhinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen (Polizei Seevetal Tel.: 04105/6200).

Winsen (Luhe) - Auffahrunfall zwischen zwei Pkw

Am Freitagmittag, gegen 13:30 Uhr, war es an der Kreuzung Hoopter Straße/Altstadtring zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Pkw gekommen. Während ein Radfahrer die Hoopter Straße an der dortigen Ampel überquert hatte, musste der Fahrer eines grauen Audis seinen Pkw bis zum Stillstand abbremsen. Ein dahinterfahrender grauer Skoda bemerkte dies zu spät und prallte gegen das Fahrzeugheck des Audis.

Aufgrund unterschiedlicher Angaben der Beteiligten bittet die Polizei Winsen (Polizei Winsen Tel.: 04171/7960) um Zeugenhinweise.

Garlstorf - Autofahrer unter Drogeneinfluss Samstagmittag meldete sich ein 38-jähriger Autofahrer über Notruf und machte dort wirre Angaben. Daraufhin fuhren Polizeibeamte den Aufenthaltsort des Autofahrers aus Hamburg an der Anschlussstelle Garlstorf an und konnten im weiteren Verlauf feststellen, dass der Autofahrer unter Drogeneinfluss stand. Ein Drogentest fiel positiv auf THC aus. Dem Autofahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

BAB 39, RF Hamburg, Parkplatz Roddau - Betrunkener Autofahrer warf Fahrzeugschlüssel ins Gebüsch

Am Samstagmorgen fiel Polizeibeamten ein 28-jähriger Autofahrer auf, welcher mit seinem Pkw-Nissan in starken Schlangenlinien fuhr. Als er auf dem Parkplatz Roddau angehalten wurde, konnten die Polizeibeamten starken Alkoholgeruch bei dem Hamburger feststellen. Da der Autofahrer einen Atemalkoholtest ablehnte, wurde eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt. Als die Polizeibeamten dem Autofahrer die Weiterfahrt untersagten, warf dieser seinen Autoschlüssel in kreativer Absicht in ein Gebüsch, um seine Fahrt später fortsetzen zu können. Daraufhin legten Die Polizeibeamten das Fahrzeug mit einer technischen Sperre still. Zuletzt wurde noch der Führerschein des Autofahrers beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet.

BAB 39, RF Hamburg, AS AK Maschen - Betrunkener Autofahrer prallt gegen Schutzplanke

Am Sonntagmorgen fiel ein 38-jähriger Autofahrer aus Hamburg durch eine sehr langsame und unsichere Fahrweise auf, ehe er hinter der AS Winsen-West mit seinem Pkw-Daimler mit der Schutzplanke kollidierte. Anstatt anzuhalten fuhr der Autofahrer weiter und konnte durch Polizeibeamte im Autobahnkreuz Maschen angehalten und kontrolliert werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,90 Promille. Dem Autofahrer wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein weggenommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell