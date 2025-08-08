Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh-Enniger. Scheunenbrand mit hohem Sachschaden

Warendorf (ots)

Am Freitag (08.08.2025) gegen 16.48 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Scheunenbrand in der Bauerschaft Sommersell in Ennigerloh-Enniger gerufen. Beim Einlagern von Strohballen in der Scheune war es zu einer Brandentstehung gekommen.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Scheune auf einer Hofstelle bereits in Vollbrand. Durch die Feuerwehr wurden umfangreiche Löscharbeiten durchgeführt, die noch bis in die Nacht andauern werden. Ein Übergreifen auf andere Gebäude wurde verhindert.

Kriminalpolizeiliche Ermittlungen wurden eingeleitet. Es entstand hoher Sachschaden, die genaue Höhe kann aktuell noch nicht abgeschätzt werden.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell