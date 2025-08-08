PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WAF: Ennigerloh-Enniger. Scheunenbrand mit hohem Sachschaden

Warendorf (ots)

Am Freitag (08.08.2025) gegen 16.48 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Scheunenbrand in der Bauerschaft Sommersell in Ennigerloh-Enniger gerufen. Beim Einlagern von Strohballen in der Scheune war es zu einer Brandentstehung gekommen.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Scheune auf einer Hofstelle bereits in Vollbrand. Durch die Feuerwehr wurden umfangreiche Löscharbeiten durchgeführt, die noch bis in die Nacht andauern werden. Ein Übergreifen auf andere Gebäude wurde verhindert.

Kriminalpolizeiliche Ermittlungen wurden eingeleitet. Es entstand hoher Sachschaden, die genaue Höhe kann aktuell noch nicht abgeschätzt werden.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

  • 08.08.2025 – 12:37

    POL-WAF: Ahlen. Autofahrer stand unter Drogeneinfluss

    Warendorf (ots) - Am Freitag, 8.8.2025 hielten Polizisten gegen 3.30 Uhr einen Autofahrer auf der Warendorfer Straße in Ahlen an. Der 35-jährige Belgier führte zur Klärung seiner Verkehrstüchtigkeit einen Drogenvortest durch. Da dieser positiv war, ließen die Beamten ihm eine Blutprobe entnehmen. Außerdem leiteten sie ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann ein und untersagten ihm die Weiterfahrt. Rückfragen zur ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 10:45

    POL-WAF: Beckum. Strauch in Brand gesetzt

    Warendorf (ots) - Am Donnerstag, 7.8.2025 wurde gegen 14.00 Uhr ein Brand in einem Waldstück im Gewerbepark Grüner Weg in Beckum gemeldet. Unbekannte hatten dort einen Strauch angezündet. Kräfte der Feuerwehr löschten das Feuer und verhinderten damit eine großflächige Ausbreitung. Wer hat dort verdächtige Personen beobachtet, die für den Brand verantwortlich sein könnten? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 10:25

    POL-WAF: Ostbevern-Brock. Radfahrer schwer verletzt

    Warendorf (ots) - Am Donnerstag, 7.8.2025, 15.25 Uhr ereignete sich auf der Straße Schlichtenfelde in Ostbevern-Brock ein Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten. Der 67-jährige Telgter befuhr den Radweg in Richtung Westbevern. Er wechselte auf die Fahrbahn, wobei es zu einem Zusammenstoß mit dem Auto eines 45-jährigen Münsteraners kam. Dieser befuhr die L 811 in die gleiche Richtung. Der Pkw-Fahrer hatte noch ...

    mehr
