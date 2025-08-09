Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Absolut fahruntüchtig Auto gefahren

Warendorf (ots)

Am Samstag, 9.8.2025, gegen 2.00 Uhr meldet ein Verkehrsteilnehmer die auffällige Fahrweise eines Autofahrers auf der Zeppelinstraße in Ahlen. Polizisten stellten den Pkw samt 42-jährigen Fahrer auf der Danzinger Straße fest. Dieser war absolut fahruntüchtig, so dass dem Ahlener eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein konnte nicht sichergestellt werden, da der Mann keinen besitzt. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

