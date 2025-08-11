Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Roller prallt auf geparkten Pkw. Fahrer leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am Samstag (09.08.2025) um 16 Uhr kam es auf der Bernhard-Rest-Straße in Oelde-Stromberg zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletztem Rollerfahrer. Ein 48-jähriger Oelder befuhr mit seinem Kleinkraftrad den Bernhard-Rest-Weg in westlicher Richtung. Hier prallte er gegen einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Der Oelder stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Bei der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, das der 48-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die eingesetzten Polizisten leiteten daher ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein. Der Sachschaden wird auf circa 3.800 Euro geschätzt.

