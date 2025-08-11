PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Brand einer Sitzbank

Warendorf (ots)

Am Samstag (09.08.2025) gegen 15.30 Uhr brannte an einem Spielplatz in Ahlen-Dolberg am Asternweg eine Holzbank. Der Brand wurde durch die Feuerwehr Dolberg gelöscht. Die Bank wurde vollständig zerstört. Eine angrenzende Hecke wurde durch das Feuer ebenfalls beschädigt. Wer kann Angaben zum Feuer machen oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht die zur Klärung des Brandes beitragen können? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
