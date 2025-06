POL-MFR: (633) Tötungsdelikt in Ramsberg

Fürth (ots) - In der Nacht von Dienstag (17.06.2025) auf Mittwoch (18.06.2025) entwendeten Unbekannte einen Pkw der Marke "Jeep" von dem Gelände eines Autohauses in Fürth. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Der rote Pkw der Marke Jeep Renegade (amtl. Kennz. AN - X 1529) wurde um 18:00 Uhr auf dem Gelände eines Autohauses in der Flößaustraße / Ecke Karolinenstraße geparkt. Am nächsten Morgen stellten ...

