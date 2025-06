POL-MFR: (630) Kirchweihumzug am Samstag (21.06.2025) - Verkehrshinweise

Nürnberg (ots) - Am Dienstagnachmittag (17.06.2025) verhielt sich ein 42-Jähriger im Rahmen eines Diebstahls in einem Supermarkt in der Nähe des Hauptbahnhofes rabiat. Bei der anschließenden Festnahme verletzte er zwei Polizisten. Gegen 15:10 Uhr nahm ein Mann ein Eis aus dem Gefrierfach des Supermarktes am Nelson-Mandela-Platz und verließ ohne zu bezahlen das Geschäft. Als das Personal den Dieb ansprach, schlug ...

