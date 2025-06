Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (629) Laufveranstaltung am Sonntag, den 22.06.2025 - Verkehrshinweise

Nürnberg / Fürth (ots)

Am Sonntag (22.06.202) findet in Nürnberg und Fürth der Sparkassen-Metropolmarathon statt. Die Route führt quer durch die Städte Nürnberg und Fürth woraufhin es zu einer Vielzahl von Verkehrssperren kommen wird.

Im Zeitraum von 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr wird es aufgrund der Laufveranstaltung zu Verkehrsbehinderungen in den Stadtgebieten Nürnberg und Fürth kommen. Betroffen sind folgende Wegstrecken:

Stadtgebiet Nürnberg:

Mit Start am Hauptmarkt und durch die Innenstadt schlägt die Strecke einen Bogen um den Wöhrder See. Über die Laufertormauer und den Rathenauplatz, Maxtor- und Vestnertorgraben zum Tiergärtnertor wird die Altstadt umrundet. Vom Neutorgraben über die Johannis- und Brückenstraße werden die Pegnitzauen erreicht. Vom Süßheimweg über die Schnieglinger Straße wird an der Herderstraße die Stadtgrenze Fürth passiert.

Zwischen 07:30 Uhr und etwa 11:30 Uhr ist eine Ausfahrt aus der Sebalder Altstadt / Querung der Strecke nur an der Durchlassstelle Karlstraße / Augustiner Straße und ausschließlich auf Weisung der Einsatzkräfte vor Ort möglich.

Stadtgebiet Fürth:

Ein Großteil der Strecke verläuft auf Fuß- und Radwegen von der Stadtgrenze kommend im Wiesengrund Richtung Solarberg, anschließend weiter nach Unterfarrnbach. Hier werden Anwohnerinnen und Anwohner insbesondere in der Fasanenstraße gebeten, die Halteverbote zu beachten.

Im Stadtteil Eigenes Heim ist im Finkenschlag sowie in der Vacher Straße, die ab 08:00 Uhr zwischen der Friedrich-Ebert-Straße und dem Käppnerweg gesperrt ist, mit Einschränkungen ab 09:30 bis 14:00 Uhr zu rechnen. Für Anwohnerinnen und Anwohner in diesem Bereich ist die Zufahrt nur aus Richtung Norden kommend möglich und die Ausfahrt nur in Richtung Billinganlage.

Einsatzkräfte lassen je nach Position des Läuferfeldes die Verkehrsteilnehmer an folgenden Schleusen passieren:

- Herderstraße, Fußgängerüberweg auf Höhe Schnieglinger Straße, Schleusungsstelle in beide Fahrtrichtungen - Vacher Straße / Stadelner Straße, Kreuzung am Solarberg, Schleusungsstelle in alle Richtungen - Hafenstraße / Flugplatzstraße, Schleusungsstelle in beide Fahrtrichtungen - Finkenschlag / Friedrich-Ebert-Straße, Schleusungsstelle in alle Richtungen - Schießplatz 5, Schleusungsstelle in alle Richtungen Wilhelm-Löhe-Straße / Königstraße, Schleusungsstelle in alle Richtungen - Schirmstraße / Schwabacher Straße, Schleusungsstelle in Richtung Brandenburger Straße

Der Zieleinlauf auf die Fürther Freiheit erfolgt über die Friedrichstraße, die von 08:00 bis 17:00 Uhr für den Verkehr gesperrt ist. Die Parkhäuser "Neue Mitte" in der Moststraße sowie "Park One" in der Friedrichstraße können in diesem Zeitraum ebenfalls nicht angefahren werden.

Aufgrund der Veranstaltung sind umfangreiche Sperrungen erforderlich. Einschränkungen und Behinderungen des Individualverkehrs sind absehbar, auch der öffentliche Nahverkehr wird von den Auswirkungen nicht verschont bleiben. Die Laufstrecke ist in Nürnberg und in Fürth umfassend für den Fahrverkehr gesperrt, Verkehrsbehinderungen sind zu erwarten.

Fahrzeugführer werden gebeten, die Weisungen der Einsatzkräfte von Feuerwehr, THW und Polizei zu beachten und nach Möglichkeit zu den genannten Zeiten die gesperrten Bereiche weiträumig zu umfahren. Fußgänger werden gebeten, auf die Läufer Rücksicht zu nehmen, insbesondere bei Querungen der Laufstrecken und in Fußgängerbereichen

Erstellt durch: Michael Petzold

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell