POL-WAF: Warendorf. Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Am Sonntag (10.08.2025) um 13.55 Uhr kam es in Warendorf auf der B 475 (Höhe Zufahrt von der B 64) zu einem Verkehrsunfall. Ein 31-Jähriger aus Wuppertal befuhr mit seinem Pkw den Zubringer zur B 475 von der B 64 aus kommend. Dort beabsichtigte er nach links in Richtung Sassenberg abzubiegen. Eine 38-jährige Warendorferin befuhr zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Pkw die B 475 in Richtung Westkirchen. Im Bereich der Einmündung kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos. Die beiden Fahrzeugführer sowie die 6-jährige Tochter der 38-Jährigen wurden leicht verletzt. Rettungskräfte brachten sie in Krankenhäuser. Die beschädigten Fahrzeuge wurden durch Unternehmen abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf circa 50.000 Euro geschätzt.

