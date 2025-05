Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Sachbeschädigung an einem Pkw

Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Sarstedt, Görlitzer Straße (mak). Im Zeitraum vom 28.05.2025, 19:00 Uhr, bis zum 30.05.2025, ca. 07:00 Uhr, kam es in der Görlitzer Straße zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Am schwarzen Mercedes-Benz des Geschädigten ist durch einen unbekannten Täter der linke Außenspiegel abgetreten oder abgeschlagen worden. Zudem hat man die Motorhaube des Pkw mit Restmüll versehen. Der Schaden am Pkw wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, zu melden.

