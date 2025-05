Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Rössing/Barnten - Widerstand, Beleidigung und Bedrohung gegen Vollstreckungsbeamte i.Z.m. einer Trunkenheitsfahrt sowie Straftaten nach §86a StGB

Hildesheim (ots)

Rössing, Bahnhofstraße / Barnten, Sandwanne (mak). Am 29.05.2025, gegen 20:00 Uhr, meldet eine unbeteiligte Person, dass vereinzelte Personen aus einer Gruppe von mehreren Männern sog. Hitlergrüße zeigen und rechtsradikale Parolen grölen würden. Am Einsatzort können sechs männliche Personen im Alter von 32 bis 37 Jahren, welche alle augenscheinlich stark alkoholisiert waren, angetroffen werden. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme zeigt ein 32-jähriger den eingesetzten Beamten einen Hitlergruß. Nach Entlassung vor Ort versucht er sich auf seinem Fahrrad von der Örtlichkeit zu entfernen. Nach Verhinderung der Weiterfahrt und Erläuterung weiterer Maßnahmen kommt es durch den 32-jährigen zu Widerstandhandlungen, Bedrohungen und Beleidigungen zum Nachteil der Polizeibeamten. Die anschließende Fixierung des Beschuldigten war erst durch mehrere Polizeibeamte, unter Anwendung von unmittelbarem Zwang, möglich. Während der Widerstandshandlungen kommt es durch die Begleiter des Beschuldigten zu Solidarisierungseffekten. Diese können erst durch weitere Unterstützungskräfte unterbunden werden, sodass der Beschuldigte unter Zwangsmaßnahmen einem Krankenhaus, zwecks Blutentnahme, zugeführt wurde. Im Rahmen des Einsatzes, welcher sehr hohe Aufmerksamkeit in der umliegenden Nachbarschaft erregte, wurden diverse Ermittlungsverfahren (siehe Berichtstitel), auch gegen die Begleiter des 32-jährigen eingeleitet. Verletzte Polizeibeamte gingen aus dem Einsatz nicht hervor.

