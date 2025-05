Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Küken auf Abwegen - Bundespolizei rettet zwei junge Gänse

Bild-Infos

Download

Dortmund (ots)

Am Abend des 18. Mai stellte eine Streifenwagenbesatzung der Bundespolizei in Dortmund-Mitte zwei Gänseküken fest, die die Straße überquerten.

Gegen 23:00 Uhr befand sich eine motorisierte Streife der Bundespolizei auf der Schützenstraße und entdeckten zwei Gänse. Da vor Ort nur die beiden kleinen Tiere festgestellt werden konnten, wurden diese, um eine Gefährdung zu verhindern, von den Beamten in Obhut genommen. Da eine Suche nach dem Muttertier vor Ort erfolglos blieb, wurde die Dortmunder Tierschutzorganisation "Arche 90" kontaktiert. Eine Mitarbeiterin nahm die jungen Vögel in Betreuung So konnten die Tiere einem Tod, durch Überfahren oder durch die noch kalten Temperaturen, entgehen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell