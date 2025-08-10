PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit leichtverletztem Kind

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, den 09.08.2025, um 13:09 Uhr, ereignete sich in Butjadingen ein Verkehrsunfall mit einem dreijährigen Kind.

Zur Unfallzeit beabsichtigte ein 66-jähriger Pkw-Fahrer von einem Grundstück auf die Nordseeallee einzufahren. Dabei übersah er ein dreijähriges Kind, welches mit einem Tretroller auf dem Gehweg gefahren ist. Bei geringer Geschwindigkeit kam es zur Kollision. Zur Versorgung des verletzten Kindes landete auch ein Rettungshubschrauber. Dieser war jedoch nicht weiter erforderlich, da sich die Verletzungen als lediglich leicht herausstellten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
i.A. POK Elbrandt, DSL PI Del
Telefon: 04221/1559-116
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren