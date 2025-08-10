Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit leichtverletztem Kind

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, den 09.08.2025, um 13:09 Uhr, ereignete sich in Butjadingen ein Verkehrsunfall mit einem dreijährigen Kind.

Zur Unfallzeit beabsichtigte ein 66-jähriger Pkw-Fahrer von einem Grundstück auf die Nordseeallee einzufahren. Dabei übersah er ein dreijähriges Kind, welches mit einem Tretroller auf dem Gehweg gefahren ist. Bei geringer Geschwindigkeit kam es zur Kollision. Zur Versorgung des verletzten Kindes landete auch ein Rettungshubschrauber. Dieser war jedoch nicht weiter erforderlich, da sich die Verletzungen als lediglich leicht herausstellten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell