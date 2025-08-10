Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Großenkneten

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, gegen 18:08 Uhr, fiel Beamten der Autobahnpolizei Ahlhorn auf der A1 in Fahrtrichtung Hamburg ein Pkw auf, welcher die zulässige Höchstgeschwindigkeit deutlich überschritt. Bei einer Messung wurde festgestellt, dass der 36-jährige Fahrer des BMW 33 km/h zu schnell fuhr. Bei der anschließenden Kontrolle händigte der Mann aus dem Kreis Segeberg einen gefälschten Führerschein aus. Da sich zudem Hinweise darauf ergaben, dass der 36-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln (THC) stand, musste dieser die Beamten zur Polizeidienststelle begleiten, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Der gefälschte Führerschein wurde beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln eingeleitet.

