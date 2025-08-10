PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Brake- Brand auf der Terrasse eines Mehrparteienhauses in der Amselstraße in Brake

Delmenhorst (ots)

Am 09.08.2025, gegen 18:34 Uhr, ist es in der Amselstraße in Brake zu einem Brand an einem Mehrparteienhaus gekommen. Nach jetzigem Ermittlungsstand geriet auf der Terrasse einer Erdgeschosswohnung in der Amselstraße 4 ein Sofa, bestehend aus Holzpaletten, in Brand. Das Feuer breitete sich im weiteren Verlauf auf die Hausfassade sowie auf den Balkon der darüberliegenden Wohnung aus. Weiter sind die Terrasse der Erdgeschosswohnung des neben dem Brandobjekt befindlichen Mehrparteienhauses, Amselstraße 6, sowie der Balkon der darüberliegenden Wohnung brandbetroffen.

Bei Eintreffen der alarmierten Feuerwehr- und Polizeikräfte war eine starke Rauchentwicklung aus dem Wohnobjekt zu erkennen. Die Wohnhäuser der Hausnummern 4 und 6 konnten durch die Bewohner eigenständig evakuiert werden. Die Bewohner der Wohneinheiten blieben alle unverletzt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 20.000 EUR geschätzt. Das Brandobjekt ist weiter bewohnbar. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
i.A. PHK Stoltz, DSL PI DEL
Telefon: 04221-1559116
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
leitung-dsl@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

