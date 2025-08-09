PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Unfall zwischen Teleskoplader und E-Bike in der Gemeinde Hatten

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, den 08.08.2025, um 16:15 Uhr, ist es in Hatten auf der Hatter Landstraße auf Höhe des Wulfsweg zu einem Unfall zwischen einem Teleskoplader und einem E-Bike gekommen. Der 40-jährige Fahrer des Teleskopladers aus der Gemeinde Hatten wollte vom Wulfsweg nach links auf die Hatter Landstraße einbiegen. Der 64-jährige Fahrer des E-Bikes aus Oldenburg stand zu diesem Zeitpunkt auf der gegenüberliegenden Straßenseite und wollte die Straße überqueren und weiter den Wulfsweg befahren. Beide fuhren gleichzeitig los, so dass es auf der Hatter Landstraße zum Zusammenstoß kam. Während das E-Bike zwischen Schaufel und Fahrbahn eingeklemmt wurde, landete der Fahrer in der Schaufel des Teleskopladers und verletzte sich leicht. Der Schaden wird auf 1.000,- EUR geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
i.A. Limberg, PHK'in
Telefon: 04221-1559116
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

