Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Betrunken gefahren

Am Mittwoch musste ein 42-Jähriger in Geislingen seinen Führerschein abgeben.

Ulm (ots)

Gegen 21.50 Uhr meldete eine Zeugin einen offensichtlich betrunkenen Autofahrer der Polizei. Die Anruferin zeigte sich zudem besorgt, da wohl auch Kinder in dem Fahrzeug saßen. Der Mann soll in der Gartenstraße mit einem VW Golf unterwegs gewesen sein. Die Polizei traf den mutmaßlichen Fahrer kurz darauf an seiner Wohnanschrift an. Der Verdacht der Zeugin bestätigte sich. Ein Alcotest ergab, dass der 42-Jährige deutlich zu viel getrunken hatte. Er musste neben einer Blutprobe auch seinen Führerschein abgeben. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen der Trunkenheitsfahrt.

++++0382657

