POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfallflucht in Großenmeer +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, den 08.08.2025, um 14:25 Uhr, kam es auf der Oberströmischen Seite zu einem Verkehrsunfall. Die 62-jährige Steinhagenerin musste dem entgegenkommenden Verkehr ausweichen und touchierte dabei einen rechtsseitig am Straßenrand stehenden Straßenbaum. Hierdurch riss die Markise des Wohnmobils ab. Zu dem entgegenkommenden Fahrzeug liegen bislang keine Informationen vor.

Sollten Sie Hinweise zum Unfall oder dem flüchtigen Fahrzeug und der Besatzung haben, werden diese bei der Polizeistation Ovelgönne unter der Telefonnummer 04480/94990-0 entgegengenommen.

