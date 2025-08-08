PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: In Hude von der Fahrbahn abgekommen und schwer verletzt

Delmenhorst (ots)

Aufgrund eines medizinischen Notfalls ist am Donnerstag, 07. August 2025, gegen 15:40 Uhr, ein Autofahrer in Hude von der Freiherr-von-Münnich-Straße abgekommen.

Der 67-jährige Mann aus Bremen verlor während der Fahrt das Bewusstsein, kam ungefähr in Höhe des Wichmannswegs von der Straße ab und in einem tieferliegenden Graben zum Stillstand.

Der Bremer wurde als schwer verletzt eingestuft und in ein Krankenhaus gefahren. An seinem VW entstanden erhebliche Schäden, die mindestens 5.000 Euro betrugen. Für die Bergung war ein Abschleppfahrzeug mit Kran erforderlich. Zur Unfallstelle rückten außerdem 24 Einsatzkräfte der Freiwilligen Wehren aus Wüsting und Altmoorhausen aus.

Auf der Freiherr-von-Münnich-Straße kam es bis ungefähr 16:45 Uhr zu Behinderungen.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

