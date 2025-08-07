Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Fußgängerin bei Unfall in Ganderkesee leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Eine Fußgängerin wurde am Mittwoch, 06. August 2025, 14:20 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Ganderkesee leicht verletzt.

Die 43-jährige Frau aus Ganderkesee war zu Fuß auf dem Geh- und Radweg der Westtangente unterwegs und schob ein Fahrrad neben sich. Sie betrat die Fahrbahn der Oldenburger Straße, um diese in Richtung "Am Welsetal" zu überqueren. Dabei wurde sie vom Kleinwagen einer 26-Jährigen aus Ganderkesee erfasst, die die Straße in Richtung Delmenhorst befuhr.

Die Fußgängerin wurde vor Ort notärztlich versorgt und musste mit glücklicherweise nur leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gefahren werden. Am Kleinwagen entstanden Schäden in Höhe von etwa 1.500 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell