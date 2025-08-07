PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Eine Person bei Verkehrsunfall auf der Autobahn 29 in Emstek leicht verletzt

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Eine Person bei Verkehrsunfall auf der Autobahn 29 in Emstek leicht verletzt
  • Bild-Infos
  • Download

Delmenhorst (ots)

Durch einen Verkehrsunfall auf der Autobahn 29 in Emstek ist am Mittwoch, 06. August 2025, gegen 15:15 Uhr, ein Autofahrer leicht verletzt worden.

Der 43-jährige Mann aus dem Kreis Wesel war mit einem Toyota auf der Autobahn 29 in Richtung Wilhelmshaven unterwegs und kam kurz hinter dem Dreieck Ahlhorn mit einem technischen Defekt auf dem schmalen Seitenstreifen zum Stillstand. Ein 53-jähriger Mann aus dem Süden Thüringens näherte sich mit einem Lastzug und erkannte die Gefahrenstelle zu spät. Es kam zu einer seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge.

Der 43-Jährige, der sich zu diesem Zeitpunkt noch in seinem Auto befand, erlitt leichte Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Der 53-Jährige blieb unverletzt. Am Toyota entstanden erhebliche Schäden, ein Abschleppunternehmen musste verständigt werden. Auch der Lkw wies Schäden auf und war aufgrund eines defekten Rades zunächst nicht mehr fahrbereit. Dieser Schaden konnte aber vor Ort behoben und die Fahrt fortgesetzt werden. Der entstandene Schaden betrug mindestens 15.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
  • 06.08.2025 – 12:59

    POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Radfahrer bei Unfall verletzt

    Delmenhorst (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst ist am Dienstag, 05. August 2025, gegen 16:05 Uhr, ein Rennradfahrer leicht verletzt worden. Der 53-jährige Delmenhorster war auf dem Radweg der Stedinger Landstraße in Richtung Delmenhorst unterwegs. In Gegenrichtung befuhr ein 72-jähriger Mann aus Delmenhorst die Fahrbahn der Stedinger Landstraße mit einem VW. Als dieser nach rechts auf ein Grundstück ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren