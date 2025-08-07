Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Eine Person bei Verkehrsunfall auf der Autobahn 29 in Emstek leicht verletzt

Bild-Infos

Download

Delmenhorst (ots)

Durch einen Verkehrsunfall auf der Autobahn 29 in Emstek ist am Mittwoch, 06. August 2025, gegen 15:15 Uhr, ein Autofahrer leicht verletzt worden.

Der 43-jährige Mann aus dem Kreis Wesel war mit einem Toyota auf der Autobahn 29 in Richtung Wilhelmshaven unterwegs und kam kurz hinter dem Dreieck Ahlhorn mit einem technischen Defekt auf dem schmalen Seitenstreifen zum Stillstand. Ein 53-jähriger Mann aus dem Süden Thüringens näherte sich mit einem Lastzug und erkannte die Gefahrenstelle zu spät. Es kam zu einer seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge.

Der 43-Jährige, der sich zu diesem Zeitpunkt noch in seinem Auto befand, erlitt leichte Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Der 53-Jährige blieb unverletzt. Am Toyota entstanden erhebliche Schäden, ein Abschleppunternehmen musste verständigt werden. Auch der Lkw wies Schäden auf und war aufgrund eines defekten Rades zunächst nicht mehr fahrbereit. Dieser Schaden konnte aber vor Ort behoben und die Fahrt fortgesetzt werden. Der entstandene Schaden betrug mindestens 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell