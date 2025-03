Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar

Lkr. Rottweil) - Hoher Sachschaden bei Unfall am Obertorplatz (29.03.2025)

Oberndorf am Neckar (ots)

Am Samstagnachmittag ist es am Obertorplatz zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden gekommen.

Gegen 15:45 Uhr befuhr ein 51-jähriger Fahrer eines Skoda Scala die Wettestraße in Richtung Obertorplatz. An der Einmündung kollidierte er mit einem Mercedes-Benz AMG GT eines 39-Jährigen, der aus Richtung Obertorplatz kommend ordnungsgemäß nach links in die Wettestraße einbiegen wollte.

Der Wagen des 39-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 25.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell