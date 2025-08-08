Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Nach Vorfahrtverstoß verletzt

Delmenhorst (ots)

Durch einen Verkehrsunfall in Delmenhorst hat sich am Donnerstag, 07. August 2025, gegen 17:15 Uhr, eine Autofahrerin Verletzungen zugezogen.

Die 35-jährige Delmenhorsterin wollte mit einem Kleinwagen aus der Straße "Im Delmegrund" in die Adelheider Straße einfahren. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 52-Jährigen aus Delmenhorst, der auf der Adelheider Straße mit einem BMW in Richtung Groß Ippener unterwegs war.

Nach dem Zusammenstoß der beiden Autos klagte die 35-Jährige über Unwohlsein und Übelkeit. Rettungskräfte fuhren sie in ein Krankenhaus. An ihrem Kleinwagen entstanden erhebliche Schäden an der Front. Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Beide Autos wurden abgeschleppt.

Auf der Adelheider Straße kam es in Höhe der Unfallstelle bis ungefähr 18:30 Uhr zu leichten Behinderungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell