Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Zeugen nach körperlicher Auseinandersetzung in Hude gesucht

Delmenhorst (ots)

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in Hude sucht die Polizei nach Zeugen.

Ein 57-jähriger Mann aus Hude besuchte am Donnerstag, 07. August 2025, 10:40 Uhr, einen Einkaufsmarkt in der Burgstraße in Hude. In diesem Markt traf er auf einen 54-Jährigen aus Hude, mit dem er seit geraumer Zeit im Clinch liegen würde. Im Markt habe sich eine verbale Auseinandersetzung entwickelt, die auch im Kassenbereich und auf dem Parkplatz ihre Fortsetzung fand. Hier, genauer in der Nähe des Ein- und Ausgangs zum Getränkebereich, sei er von seinem Widersacher auch geschlagen worden.

Die Polizei in Hude sucht nun nach unabhängigen Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 04408/80903-0 entgegengenommen.

