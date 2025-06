Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrradfahrer leicht verletzt

Eisenach (ots)

Am Samstag, gegen 14:00 Uhr, kam es an der Kreuzung Fischweide Ecke Rennbahn zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Radfahrer. Eine 29-jährige Renaultfahrerin übersah den 10-jährigen Radfahrer und kollidierte mit diesem. Der Junge stürzte, verletzte sich leicht, kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Am Pkw entstand Sachschaden. (Bezugsnummer 0139287/2025) (sus)

