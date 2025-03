POL-EL: Herzlake - drei Verletzte nach Verkehrsunfall (Korrektur Fahrtrichtung)

Neuenhaus (ots) - Zwischen Samstag, den 22.03.2025 (18:30 Uhr) bis Montag, den 24.03.2025 (7:00 Uhr) wurde ein ein Renault Traffic welcher in der Straße Am Sortebrink in Neuenhaus abgestellt war von unbekannten Personen auf der Beifahrerseite beschädigt. Der dabei entstandene Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Neuenhaus unter der Rufnummer 05941 989850 entgegen. Rückfragen bitte an: ...

