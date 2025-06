LPI-GTH: Unter Alkoholeinfluss

Eisenach (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend in der Straße Am Klosterholz entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Geblendet von der Abendsonne geriet eine 59-jährige Audifahrerin zu weit nach rechts und streifte hierbei einen abgeparkten VW eines 61-jährigen Mannes. Verletzt wurde niemand. (Bezugsnummer 0139008/2025) (sus) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Polizeiinspektion Eisenach Telefon: 03691/261124 ...

