LPI-GTH: 7000 Euro Sachschaden

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots) - In der Nacht von Samstag, den 31.05.2025, auf Sonntag, den 01.06.2025, beschädigten bislang unbekannte Täter die Tür zu einem Döner-Imbiss in der Turnvater-Jahn-Straße nahe des Bustreffs. Es wurde vermutlich eine Werbezeitung unmittelbar an der Eingangstür in Brand gesetzt, so dass Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau ...

mehr