Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Gegen geparkten Pkw und leicht verletzt

Plaue (Ilm-Kreis) (ots)

Am Samstag, den 31.05.2025 gegen 21:50 Uhr, kam es in der Hauptstraße in Plaue zu einem Verkehrsunfall . Eine 30-jährige Pkw Fahrerin war in Richtung Ortsmitte unterwegs und kollidierte aus bislang ungeklärter Ursache mit einem Pkw, der am Fahrbahnrand geparkt war. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der geparkte Pkw gegen eine angrenzende Grundstücksbegrenzung geschoben. An beiden Fahrzeugen und an dem Zaun bzw. der Betonmauer entstand Sachschaden. Die Unfallverursacherin wurde leicht verletzt. (sk)

