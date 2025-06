LPI-GTH: Mehrere Fahrzeuge beschädigt

Treffurt (ots) - Ein 33-jähriger Fahrer eines Seat geriet am Freitag, kurz nach 22: 00 Uhr, in der Dr.-Theodor-Neubauer-Straße in eine Polizeikontrolle. Ein durchgeführter gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,8 Promille. Die Untersagung der Weiterfahrt, ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. (sus) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Polizeiinspektion Eisenach Telefon: 03691/261124 E-Mail: ...

