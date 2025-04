Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Waldshut - Albbruck: Diebstahl aus Kirche

Freiburg (ots)

Lkr. Waldshut - Albbruck: Am Sonntag, 20.04.2025, im Zeitraum zwischen 09:00 und 19:30 Uhr kam es zu einem Diebstahl aus einer Kirche in der Kirchstraße. Ein bislang unbekannter Täter riss eine an einer Wand angebrachte Kasse heraus und entwendete diese. Der Diebstahlschaden liegt im mittleren zweistelligen Bereich.

Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Waldshut unter 07751 8316-0 in Verbindung zu setzen.

js

