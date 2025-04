Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Waldshut - Bonndorf: Unbezahlte Taxifahrt endet in Handgreiflichkeiten

Freiburg (ots)

Lkr. Waldshut - Bonndorf: Ein Zeuge meldete am Sonntagmorgen, 20.04.2025, gegen 06:15 Uhr, dass es in der Lindenstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen komme. Ersten Ermittlungen zufolge kam es zwischen dem Taxifahrer und dem Fahrgast zum Streit, da der Fahrpreis nicht bezahlt werden konnte. Der 27-jährige Fahrgast soll dann mit einer Flasche zunächst das Navigationsgerät beschädigt und in der Folge damit auch auf den 39-jährigen Fahrer eingeschlagen haben. Anschließend verletzten sich die beiden Beteiligten mutmaßlich gegenseitig. Der Fahrgast stand sowohl unter Alkohol- als auch unter Drogeneinfluss.

Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

js

