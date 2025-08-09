Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Unfallflucht mit leicht verletztem Rollerfahrer in Lemwerder

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, den 08.08.2025, gegen 11:00 Uhr, kommt es auf der Tecklenburger Straße, kurz vor dem Kreisverkehr, zu einem Verkehrsunfall. Ein 46-jähriger Bremer befährt die Tecklenburger Straße mit seiner Vespa in Richtung Kreisverkehr, als plötzlich ein Pkw Seat von rechts aus dem Johannisweg kommt und die Vorfahrt des Vespa-Fahrers missachtet. Beim Ausweichmanöver kommt der Vespa-Fahrer zu Fall und verletzt sich leicht. Der Unfallverursacher flüchtet in Richtung Altenesch.

Sollten Sie Hinweise zum Unfall oder dem flüchtigen Fahrzeug und der Besatzung haben, werden diese bei der Polizeistation Lemwerder unter der Telefonnummer 0421/485064-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell