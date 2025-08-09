Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Heckbrand durch Abflammen von Unkraut in Ganderkesee

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, den 08.08.2025, um 13:25 Uhr, wurde in der Herderstraße in Ganderkesee der Brand einer Hecke gemeldet, wo die Gefahr des Übergreifens auf ein Wohnhaus bestand. Der Brand konnte von der Freiwilligen Feuerwehr Ganderkesee, die mit 21 Einsatzkräften vor Ort war, schnell gelöscht werden. Das Wohnhaus wurde dennoch am Dach leicht durch den Brand beschädigt. Ursächlich für den Brand dürfte nach derzeitigem Ermittlungsstand das Abflammen von Unkraut mittels Gasbrenner gewesen sein. Der Gesamtschaden wird auf 8.000,- EUR geschätzt.

Es wird appelliert äußerst vorsichtig beim Umgang mit Gasbrennern zu sein, gerade in den nun anstehenden trockenen und warmen Tagen besteht eine erhöhte Brandgefahr. Im Zweifel sollte auf diese Art der Unkrautbekämpfung verzichtet werden.

