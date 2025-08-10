PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Brake - Verkehrsunfall mit schwerverletztem Radfahrer

Delmenhorst (ots)

Am 09.08.2025, um 17:00 Uhr, befährt ein 75-jähriger Mann aus Elsfleth mit seinem Pedelec den Deichsicherungsweg am Braker Deich. Als der Mann zwei nebeneinander fahrende Radfahrer überholen will, verlässt er den Betonplattenweg auf eine Schotterfläche. Dort verliert er die Kontrolle über sein Pedelec und kommt zu Fall. Durch den Sturz verletzt sich der Radfahrer schwer und wird mittels Krankenwagen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
i.A. POK Elbrandt, DSL PI DEL
Telefon: 04221-1559116
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

