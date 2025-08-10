PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Urkundenfälschung auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Großenkneten

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 09. August 2025, gegen 11:55 Uhr, kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn einen Klein-LKW, der die A1 im Bereich der Gemeinde Großenkneten in Richtung Bremen befuhr. Hierbei stellten sie fest, dass die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen nicht zum geführten LKW gehörten, sondern für ein anderes Kraftfahrzeug ausgegeben waren. Somit war der LKW weder zugelassen noch versichert. Gegen den 51-jährigen Fahrer aus Bad Iburg wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung sowie Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
i.A. POK Elbrandt, DSL PI Del
Telefon: 04221/1559-116
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

