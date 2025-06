Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen-Wega - Hochwertige Traktoren gestohlen, ein Tatverdächtiger festgenommen

Korbach (ots)

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und der Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg

Am späten Samstagabend (21. Juni) entwendeten mehrere Täter zwei Traktoren vom Gelände eines Landmaschinenhandels in Wega. Nach Zeugenhinweisen konnten die Traktoren nur kurze Zeit später sichergestellt werden. Im Rahmen der Fahndung nahm die Polizei einen Tatverdächtigen fest, der mittlerweile in Untersuchungshaft ist. Die Polizei fahndet nach weiteren Tatverdächtigen.

Gegen 23.30 Uhr wurden die beiden Traktoren der Marke John-Deere vom Gelände des Landmaschinenhandels in Wega gestohlen. Durch Zeugen konnte der Diebstahl beobachtet werden. Der sofort verständigte Firmeninhaber konnte den Standort der Traktoren lokalisieren, da diese über GPS-Ortungssysteme verfügen. Sie standen in der Nähe des Sportplatzes von Edertal-Wellen.

In der Nähe des Standortes der Traktoren beobachteten Zeugen einen Lastwagen mit litauischen Kennzeichen und sprachen den Fahrer daraufhin an, da sie den Verdacht hatten, dass die Traktoren mit dem LKW abtransportiert werden sollten. Der LKW-Fahrer ergriff daraufhin die Flucht.

Die alarmierte Polizei Bad Wildungen stellte die beiden gestohlenen Traktoren sicher und leitete sofort umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein, die am Sonntag (22. Juni) gegen 00.45 Uhr zum Erfolg führten.

Eine Streife der Polizeiautobahnstation Baunatal konnte den flüchtigen Lastwagen auf der A 44 feststellen und an einer Raststätte einer Kontrolle unterziehen. Der Fahrer, ein 50-jährigen Litauer, der in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, wurde vorläufig festgenommen.

Am Montag (23. Juni) wurde der Beschuldigte der zuständigen Haftrichterin des Amtsgerichts Kassel vorgeführt. Diese erließ den von der Staatsanwaltschaft Kassel beantragten Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des schweren Bandendiebstahls. Der Beschuldigte befindet sich nun in Untersuchungshaft in einer Justizvollzugsanstalt.

Im Zusammenhang mit den Traktorendiebstählen könnte ein BMW mit litauischen Kennzeichen, besetzt mit zwei männlichen Personen, stehen, der in Tatortnähe gesehen wurde. Die Kriminalpolizei Korbach führt die weiteren Ermittlungen und bittet um Hinweise, insbesondere zu dem BMW mit litauischen Kennzeichen.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach unter der Tel. 05631-9710.

Andreas Thöne

Pressesprecher Staatsanwaltschaft Kassel

Dirk Richter

Pressesprecher Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg

