POL-KB: Allendorf-Somplar - Erstmeldung: Brand in Sägewerk

Korbach (ots) - Am vergangenen Wochenende waren unbekannte Täter auf dem Gelände der Kläranlage in Edertal-Bergheim aktiv. Die Polizei sucht Zeugen. Die Täter verschafften sich Zutritt zu dem Betriebsgelände der Kläranlage Am Zimmerplatz in Bergheim, indem sie einen Zaun gewaltsam öffneten. Dort entwendeten sie mehrere Kupplungen von Saugschläuchen im ...

mehr