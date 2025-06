Polizei Korbach

POL-KB: Bad Arolsen - Hoher Sachschaden durch Farbschmierereien an Schule

Korbach (ots)

Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro verursachten Unbekannte in der Zeit von Mittwochabend, 18. Juni, bis Donnerstagabend, 19. Juni am Gebäude der Kaulbachschule in Bad Arolsen. Die Schule hat am Montag (23. Juni) Anzeige erstattet, die Polizei Bad Arolsen ermittelt und bittet um Hinweise,

Dier unbekannten Täter hatten mehrere Gebäudeteile großflächig mit Farbe besprüht. Dabei brachten sie unter anderem zweimal die Palästina-Flagge und die Parole "From the River to the Sea" auf. Außerdem wurden auch Hammer und Sichel als Symbol der ehemaligen Sowjetunion aufgesprüht.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell