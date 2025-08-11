PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Mit Pkw unter Drogeneinfluss unterwegs

Warendorf (ots)

Am Montag (11.08.2025) um 2.15 Uhr kontrollierten Polizisten in Ennigerloh-Westkirchen auf der Warendorfer Straße den Fahrer eines Pkw. Am Steuer saß ein 24-jähriger aus Ennigerloh. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann unter der Wirkung von Betäubungsmitteln stand. Sie ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den Ennigerloher ein.

