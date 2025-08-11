PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Telgte-Ahlen: Pedelec, E-Scooter und Co. - Infostände zum Thema neue E-Mobilität

Warendorf (ots)

Testen Sie Ihre Reaktion auf unserem Pedelec-Simulator! Kolleginnen und Kollegen der Verkehrsunfallprävention sind in den kommenden Wochen an verschiedenen Stellen im Kreis unterwegs und geben an Infoständen wichtige Tipps für die sichere Fahrt auf dem Pedelec, Fahrrad oder E-Scooter im Straßenverkehr. Gerade Pedelecs erreichen oft eine höhere Geschwindigkeit als andere Räder und bedürfen sowohl bei Auto- als auch bei den Pedelec-Fahrern selbst besonderer Aufmerksamkeit.

Für alle, die sich außerdem Fragen zu dem regelkonformen Umgang mit E-Scootern stellen - auch dazu gibt es hier Antworten. Kommen Sie vorbei:

Wo: Warendorf, Marktplatz Höhe Rathaus

Wann: Donnerstag, 14.08.2025, 13:30 - 16:30 Uhr

Wo: Telgte, Wochenmarkt

Wann: Dienstag, 19.08.2025, 14:00 - 18:00 Uhr

Wo: Ahlen, Sattelfest, Zeche Ahlen

Wann: Sonntag, 24.08.2025, 12:00 - 17:00 Uhr

Wir freuen uns auf Sie!

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

