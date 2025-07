Feuerwehr Essen

FW-E: Kleintransporter brennt vor Lagerhalle - Feuerwehr verhindert Brandausbreitung

Essen-Bergeborbeck, Cathostraße, 18.07.2025, 02:13 Uhr (ots)

In den frühen Morgenstunden wurde die Feuerwehr Essen in den Stadtteil Bergeborbeck alarmiert. Anrufer meldeten, dass ein Kleintransporter in Vollbrand steht und der Brand droht auf ein Gebäude überzugreifen. Sofort wurden durch die Leitstelle Einsatzkräfte zu der gemeldeten Adresse alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte der Feuerwache Borbeck brannte ein Kleintransporter der unmittelbar neben einem weiteren Kleintransporter sowie einer Lagerhalle mit Reifen geparkt war. Umgehend wurde eine Brandbekämpfung mit zwei handgeführten Strahlrohren und zwei Trupps unter Atemschutz eingeleitet.

Durch die frühe Branderkennung und das rasche Eingreifen der Feuerwehr konnte eine Brandausbreitung auf das zweite Fahrzeug sowie die Lagerhalle verhindert werden. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Die Feuerwehr Essen war mit einem Löschzug, einem Führungsfahrzeug sowie der Grundausbildung für rund eine Stunde im Einsatz. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

