FW-E: Brand in einem Technikraum des Hauptbahnhofs - U-Bahn-Verkehr zeitweise eingestellt

Essen-Stadtkern, 12.07.2025, 19:00 Uhr (ots)

Am frühen Samstagabend wurde die Feuerwehr Essen gegen 18:55 Uhr durch die Auslösung der automatischen Brandmeldeanlage zu einem Brandereignis im Bereich des Essener Hauptbahnhofs alarmiert. Vor Ort zeigte die Anlage eine Auslösung in der U-Bahn-Ebene an.

Die zuerst eintreffenden Kräfte konnten eine Rauchentwicklung in einem Technikraum im Tunnel im zweiten Untergeschoss feststellen. Nach Rücksprache mit Mitarbeitenden der Ruhrbahn verschafften sich die Einsatzkräfte Zugang zu dem betroffenen Schaltraum. Dort war es aus bislang unbekannter Ursache zu einem Brand an einer Stromschiene gekommen. Die Umgebung des Raumes war verraucht. Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht im unmittelbaren Gefahrenbereich. Verletzt wurde niemand.

Der Brand konnte mit CO₂-Löschern unter Atemschutz schnell eingedämmt und gelöscht werden. Parallel dazu wurden Belüftungsmaßnahmen eingeleitet, um den betroffenen Bereich vom Rauch zu befreien. Der U-Bahn-Verkehr wurde während der Lösch- und Sicherungsmaßnahmen vollständig eingestellt. Der darüberliegende Hauptbahnhof mit Regional- und Fernverkehr war von dem Ereignis nicht betroffen und blieb durchgängig in Betrieb.

Die Feuerwehr war mit 35 Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr im Einsatz. Nach rund einer Stunde konnte "Feuer aus" gemeldet werden. Die Nachkontrolle des betroffenen Technikbereichs sowie die abschließende Entrauchung wurden zügig abgeschlossen. Die Wiederaufnahme des U-Bahn-Betriebs erfolgt nach Freigabe durch die Technikteams der Ruhrbahn und in Abstimmung mit der Feuerwehr.

Zur Brandursache kann derzeit keine Aussage getroffen werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

