LPI-NDH: Hakenkreuz auf Motorhaube gekratzt

Nordhausen (ots) - Unbekannte beschädigten in unmittelbarer Nähe eines eingezäunten Fußballfeldes auf dem Petersberg zwei Laternen. Die Beleuchtungseinrichtungen wurden im oberen Bereich, an dem transparenten Schutz des Leuchtmittels beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Als Tatmittel kommen ersten Ermittlungen zufolge Steine in Frage, die durch die Täter an die Laternen geworfen ...

mehr