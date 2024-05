Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Minibagger und Teleskoplader gestohlen

Gescher (ots)

Tatort: Gescher, Tungerloh-Capellen;

Tatzeit: zwischen 25.05.24, 16.00 Uhr, und 27.05.24, 07.00 Uhr;

Von einer Baustelle in Tungerloh-Capellen an L571 in Bereich der Autobahnüberführung entwendeten unbekannte Diebe am Wochenende einen Minibagger (gelber Raupenbagger mit angebautem Stemmmeißel und Grabenräumschaufel) sowie einen gelben Teleskoplader. Beide Arbeitsfahrzeuge sind von der Marke Wacker Neuson. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell