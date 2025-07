Feuerwehr Essen

FW-E: Brandereignis in leerstehendem Bürogebäude

Essen-Stadtkern, Hachestraße/Hindenburgstraße, 09.07.2025, 00:43 Uhr (ots)

In der Nacht zu Mittwoch wurde die Feuerwehr Essen gegen 00:43 Uhr zu einem gemeldeten Brandereignis an der Hachestraße, Ecke Hindenburgstraße, alarmiert. Mehrere Anrufer hatten Flammenschein aus dem Hinterhof eines leerstehenden Gebäudekomplexes in der Innenstadt gemeldet.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die Lage: Deutlicher Feuerschein im rückwärtigen Bereich des leerstehenden Bürogebäudes, Rauch und Feuer drangen aus den oberen Fensteröffnungen und einem Balkon. Umgehend wurde eine Drehleiter zur Brandbekämpfung in Stellung gebracht, während parallel mehrere Trupps unter Atemschutz ins Gebäudeinnere vorgingen.

Der Brandherd konnte in der sechsten Etage lokalisiert werden. Der brennende Unrat konnte zügig gelöscht werden - von außen über die Drehleiter und von innen mit einem handgeführten Rohr. Das betroffene Gebäude wurde vorsorglich durch mehrere Trupps unter Atemschutz systematisch nach möglichen Personen abgesucht. Hintergrund ist, dass sich in der Vergangenheit immer wieder unbefugte Personen Zutritt zu dem leerstehenden Komplex verschafft hatten. Bei der Durchsuchung wurden glücklicherweise keine Personen angetroffen, sodass niemand verletzt wurde. Der Gebäudekomplex steht bereits seit längerer Zeit leer und war bereits mehrfach aufgrund ähnlicher Brandereignisse Einsatzort der Feuerwehr.

Im Einsatz waren Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Stadtmitte und Borbeck. Die Einsatzdauer betrug eine Stunde.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

