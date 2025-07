Feuerwehr Essen

FW-E: Küchenbrand im dritten Obergeschoss - schnelle Brandbekämpfung verhindert Brandausbreitung

Bild-Infos

Download

Essen-Überruhr-Hinsel, Sonderfeld, 30.06.2025, 19:16 Uhr (ots)

Am Montagabend, dem 30.06.2025, wurde die Feuerwehr Essen um 19:16 Uhr zu einem gemeldeten Wohnungsbrand in die Straße Sonderfeld im Stadtteil Überruhr-Hinsel alarmiert. Mehrere Anrufer hatten der Leitstelle von einer Rauchentwicklung im Treppenraum eines Mehrfamilienhauses berichtet. Aufgrund der Meldungen entsandte die Feuerwehr umgehend mehrere Löschzüge zur Einsatzstelle.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte bestätigte sich die gemeldete Lage: Aus einem geöffneten Fenster im dritten Obergeschoss drang dichter Rauch, der Treppenraum war ebenfalls verraucht, und mehrere Bewohner hatten das Gebäude verlassen und hielten sich vor dem Haus auf. Da nicht sicher ausgeschlossen werden konnte, ob sich noch Personen im Gebäude befanden, wurde umgehend ein Trupp zur Menschenrettung unter Atemschutz in den Treppenraum geschickt. Parallel dazu ging ein weiterer Trupp mit einem handgeführten Strahlrohr unter schwerem Atemschutz in die betroffene Wohnung vor. In der Küche der Wohnung brannte es, das Feuer konnte jedoch zügig unter Kontrolle gebracht und abgelöscht werden.

Die 52-jährige Bewohnerin der Brandwohnung, die sich vor dem Eintreffen der Feuerwehr ins Freie gerettet hatte, wurde vorsorglich vom Rettungsdienst untersucht und in ein Essener Krankenhaus transportiert. Alle anderen Anwohnenden hatten das betroffene Mehrfamilienhaus unverletzt verlassen können.

Parallel zu den Nachlöscharbeiten wurden Lüftungsmaßnahmen und Kontrollmessungen auf Atemgifte durchgeführt. Zur Feststellung der Brandursache hat die Polizei Essen die Ermittlungen aufgenommen.

Die Feuerwehr Essen war mit zwei Löschzügen der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr Essen-Steele sowie weiteren Sonderfahrzeugen mit insgesamt rund 35 Kräften vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell