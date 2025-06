Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 1167 - Polizei ermittelt nach tödlichem Badeunfall

Augsburg (ots)

Gundelfingen a.d. Donau - Am Samstag (21.06.2025) kam es zu einem Badeunfall an einem See in der Stadionstraße. Ein 23-Jähriger verstarb im Krankenhaus. Gegen 15.45 Uhr geriet der 23-Jährige nach derzeitigen Erkenntnissen nach einem Sprung vom Sprungturm in Wassernot. Ein 22-Jähriger versuchte dem 23-Jährigen zu helfen, wobei er offenbar selbst in Wassernot geriet. Drei Badegäste bemerkten dies und kamen dem 22-Jährigen und dem 23-Jährigen umgehend zu Hilfe. Sie brachten den 22-Jährigen an Land und Einsatzkräfte der Wasserwacht retteten den 23-Jährigen aus dem Wasser. Bei dem 23-Jährigen wurden umgehend Reanimationsmaßnahmen eingeleitet und er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Dort verstarb der 23-Jährige. Die Kriminalpolizei Dillingen hat nun die Ermittlungen zu den Hintergründen des Unfalls übernommen.

